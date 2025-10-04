Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

4 ott 2025
Hamas, incoraggianti parole Trump su stop a bombe Israele

'Pronti ad avviare immediatamente i negoziati'

Hamas ha definito "incoraggianti" le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che invitano Israele a cessare i bombardamenti su Gaza, esprimendo la propria disponibilità a negoziare immediatamente per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra.

"Le dichiarazioni del presidente Trump sulla cessazione immediata dei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza sono incoraggianti e Hamas è pronta ad avviare immediatamente i negoziati per ottenere uno scambio di prigionieri, porre fine alla guerra e garantire il ritiro dell'esercito (israeliano) dalla Striscia di Gaza", ha detto il portavoce Taher al-Nounou.

