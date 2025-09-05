Hamas diffonde un video con due ostaggi

Nel 700mo giorno di guerra Hamas ha diffuso un video del rapito Guy Gilboa Dalal e di un'altra persona in ostaggio. Il filmato è stato pubblicato sulla pagina Telegram di Hamas, come riporta Channel 12, secondo cui si tratta di un tentativo di fare pressione su Israele e impedire l'occupazione di Gaza City.

L'organizzazione delle famiglie degli ostaggi ha chiesto che il filmato non venga diffuso fino a quando non ci sarà il permesso dei familiari.

Nel nuovo filmato, Dalal viene visto alla guida di un'auto in una strada di Gaza City. In seguito lo si vede incontrare un altro ostaggio. Il video mostra un ostaggio a bordo di un'auto che attraversa un quartiere con edifici distrutti, mentre chiede al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non attuare un'offensiva militare pianificata per conquistare Gaza City. L'ostaggio, che viene poi filmato mentre incontra un altro prigioniero, afferma di trovarsi a Gaza City e che il video è stato girato il 28 agosto 2025.