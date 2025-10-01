Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treniOktoberfest
Acquista il giornale
Ultima oraHamas, 'da Israele atto di pirateria e terrorismo su Flotilla'
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Hamas, 'da Israele atto di pirateria e terrorismo su Flotilla'

Hamas, 'da Israele atto di pirateria e terrorismo su Flotilla'

'Condanniamo questa barbara aggressione'

'Condanniamo questa barbara aggressione'

'Condanniamo questa barbara aggressione'

"L'intercettazione in acque internazionali della Sumud Flotilla da parte dell'esercito di occupazione israeliano e l'arresto di attivisti e giornalisti" costituiscono "atti di pirateria e terrorismo contro civili e accresceranno la rabbia dei popoli del mondo". Lo dichiara Hamas. "Condanniamo con la massima fermezza la barbara aggressione contro la Sumud Flotilla" che deve essere condannata "da tutte le persone libere del mondo", aggiunge.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TerrorismoHamas