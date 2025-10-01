Hamas, 'da Israele atto di pirateria e terrorismo su Flotilla'

"L'intercettazione in acque internazionali della Sumud Flotilla da parte dell'esercito di occupazione israeliano e l'arresto di attivisti e giornalisti" costituiscono "atti di pirateria e terrorismo contro civili e accresceranno la rabbia dei popoli del mondo". Lo dichiara Hamas. "Condanniamo con la massima fermezza la barbara aggressione contro la Sumud Flotilla" che deve essere condannata "da tutte le persone libere del mondo", aggiunge.