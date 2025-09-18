Hamas, con azione Gaza City l'Idf non otterrà gli ostaggi

Giovedì 18 Settembre 2025
Leo Turrini
18 set 2025
'Sono distribuiti nei quartieri, non ci cureremo di loro'

Gli ostaggi israeliani "sono distribuiti nei quartieri di Gaza City e non ci cureremo delle loro vite finché Netanyahu deciderà di ucciderli. L'inizio dell'operazione criminale a Gaza City e la sua espansione significano che il nemico non otterrà un solo prigioniero, vivo o morto". Lo affermano le Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas, citate da Al Jazeera. "Il nemico sta entrando in una guerra di logoramento che gli costerà un numero aggiuntivo di morti e prigionieri catturati", hanno aggiunto. "Diciamo alla leadership nemica che Gaza non sarà un bersaglio facile per il vostro esercito".

© Riproduzione riservata

