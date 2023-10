Hamas Commando sotto l'effetto di una droga

Secondo quanto appreso dalla televisione commerciale israeliana Canale 12, una parte dei commando di Hamas che il 7 ottobre si sono macchiati di efferatezze contro i civili israeliani a ridosso della Striscia di Gaza era sotto l'effetto di una droga sintetica nota come Captagon. Tracce di questo narcotico sono state rilevate fra i prigionieri di Hamas in Israele, mentre pillole di Captagon erano ancora nelle tasche di membri di Hamas rimasti sul terreno dopo i combattimenti. Si tratta di una droga prodotta in Libano e Siria, nota anche come "la cocaina dei poveri", che in passato è stata usata anche dall'Isis.