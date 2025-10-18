Giovedì 16 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Schlein MeloniAttentato RanucciAumento sigaretteAppendino M5sSinner AlcarazBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraHamas, chiusura di Rafah ritarderà consegna dei corpi ostaggi
18 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Hamas, chiusura di Rafah ritarderà consegna dei corpi ostaggi

Hamas, chiusura di Rafah ritarderà consegna dei corpi ostaggi

'Blocca l'arrivo di strumenti per ricerca e identificazione'

'Blocca l'arrivo di strumenti per ricerca e identificazione'

'Blocca l'arrivo di strumenti per ricerca e identificazione'

Hamas ha dichiarato che la chiusura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza causerà ritardi significativi nella consegna dei corpi degli ostaggi. In una dichiarazione, il gruppo ha affermato che la continua chiusura "blocca l'ingresso delle attrezzature specializzate necessarie per la ricerca dei dispersi sotto le macerie e impedisce alle squadre di medicina legale e agli strumenti necessari per identificare i corpi", causando "ritardi significativi nel recupero e nel trasferimento dei resti" dei rapiti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas