Hamas chiede un rapido avvio dello scambio ostaggi-prigionieri

Hamas ha chiesto un rapido avvio dello scambio di ostaggi e prigionieri con Israele, mentre i negoziatori delle due parti in conflitto si incontrano in Egitto per colloqui cruciali volti a porre fine alla guerra a Gaza che dura da quasi due anni.

"Hamas è molto interessato a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e avviare immediatamente il processo di scambio dei prigionieri in base alle condizioni sul campo", ha dichiarato all'AFP un alto funzionario di Hamas a condizione di rimanere anonimo. (ANSA-AFP).