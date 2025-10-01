'Hamas chiede modifiche su disarmo, esilio e ritiro Idf'

Martedì 30 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
Media: 'Vuole 2-3 giorni per definire la sua posizione'

Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaza. Lo riferisce il canale saudita Al-Sharq, citando fonti informate. Le richieste riguardano le clausole relative al disarmo, l'esilio della leadership, e la necessità di ottenere garanzie per un ritiro completo dell'Idf. Una fonte ha detto all'emittente che ieri si sono tenuti a Doha incontri con rappresentanti di Qatar, Egitto e Turchia, che "hanno incoraggiato Hamas ad accettare la proposta. Hamas ha chiarito che sono necessarie garanzie internazionali. Servono 2-3 giorni per definire la sua posizione".

