Hamas celebra il 7 ottobre, 'un attacco glorioso'

Hamas celebra il "glorioso" attacco del 7 ottobre in un videomessaggio diffuso alla vigilia dell'anniversario. "Il compimento del glorioso 7 ottobre ha infranto le illusioni che il nemico si era creato, convincendo il mondo e la regione della sua presunta superiorità e capacità", ha affermato in un videomessaggio Khalil al-Hayya, membro di Hamas con base in Qatar. Hamas ha anche definito oggi "un'operazione eroica" l'attacco alla stazione centrale di Beersheva, in cui è rimasta uccisa una ventenne israeliana e diverse persone sono state ferite. Un attacco "per proteggere la nostra gente contro l'arroganza degli occupanti che hanno avviato una guerra di sterminio", recita un comunicato citato dai media israeliani.