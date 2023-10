'Hamas blocca strade per impedire la fuga degli abitanti'

''Hamas sta erigendo posti di blocco e barriere per impedire agli abitanti di lasciare Gaza City'': lo ha affermato il portavoce militare di Israele Danie Hagari in una conferenza stampa. ''Hamas e' peggio dell'Isis, - ha aggiunto. - Ora ha gettato la maschera''. Richiesto se nel contesto della evacuazione forzata degli abitanti di Gaza Israele si asterra' comunque dal colpire gli ospedali, Hagari ha risposto: ''Faremo del nostro meglio per non colpire localita' sensibili. Ma in passato Hamas ha sfruttato ospedali, scuole e moschee come scudi per difendere le sue infrastrutture militari''. (ANSAmed).