Hamas annuncia il rilascio di 200 prigionieri palestinesi in cambio di soldatesse israeliane

Hamas ha pubblicato la lista di 200 prigionieri palestinesi destinati a essere rilasciati da Israele oggi in cambio di quattro soldatesse israeliane come parte dell'accordo di cessate il fuoco. Lo riporta il Guardian, aggiungendo che i 200 prigionieri includono detenuti di lunga data e altri con lunghe condanne.

Hamas ha sottolineato in una dichiarazione che 70 dei 200 detenuti palestinesi che saranno liberati oggi da Israele saranno portati fuori da Gaza e dalla Cisgiordania. Israele prevede che i palestinesi condannati per l'omicidio di israeliani saranno esiliati in via definitiva e non gli sarà consentito tornare in Cisgiordania o a Gaza.

Un funzionario palestinese vicino ai colloqui ha detto, citato da Reuters online, che alcuni dei prigionieri liberati saranno rilasciati in Egitto. Alcuni di loro resteranno in Egitto mentre altri potrebbero andare in Algeria, Qatar o Turchia. È probabile che includano militanti condannati per attacchi mortali in Israele che hanno ucciso decine di persone.