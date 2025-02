Hamas accusa Israele di non rispettare il cessate il fuoco a Gaza

Hamas ha ribadito l'impegno nel rispettare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza, ma ha accusato Israele di non "rispettare i suoi impegni" ai sensi dell'intesa. "Hamas è impegnato a rispettare l'accordo di cessate il fuoco a cui si è impegnata anche l'occupazione (israeliana)", ha affermato il gruppo palestinese in una dichiarazione, aggiungendo che "l'occupazione è la parte che non ha rispettato i suoi impegni ed è responsabile di eventuali complicazioni o ritardi".