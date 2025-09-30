Hamas a Sky Arabia, 'vicini ad accettare piano Trump'

Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l'uomo del fare

Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
'Chiesti chiarimenti al Qatar su alcune garanzie'

Secondo diverse fonti palestinesi, Hamas e altre fazioni armate di Gaza sono propense ad accettare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia. Una fonte vicina a Hamas ha rivelato a Sky News Arabia che "il movimento è vicino ad accettare il piano di Trump".

Hamas "ha richiesto una serie di chiarimenti al mediatore del Qatar sulle garanzie che la guerra non riprenderà dopo che Netanyahu avrà ricevuto gli ostaggi israeliani, sul calendario del ritiro dell'Idf, sulla portata del ritiro e sulle garanzie contro futuri attacchi ai leader del movimento all'estero".

