Hamas a Reuters, 'esaminiamo piano, scelte amare comunque'

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
'Accettare il piano è un disastro, rifiutarlo è un altro'

Hamas sta esaminando per il terzo giorno il piano di Donald Trump per Gaza: lo ha riferito a Reuters una fonte vicina al gruppo militante. "Accettare il piano è un disastro, rifiutarlo è un altro; qui ci sono solo scelte amare, ma il piano è un piano di Netanyahu articolato da Trump", ha detto un funzionario a conoscenza delle deliberazioni di Hamas con altre fazioni. "Hamas è desideroso di porre fine alla guerra e al genocidio e risponderà nel modo che meglio tutela gli interessi superiori del popolo palestinese", ha affermato.

