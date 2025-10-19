Domenica 19 Ottobre 2025

Ultima oraHamas, 33 i morti negli attacchi israeliani di oggi
19 ott 2025
Hamas, 33 i morti negli attacchi israeliani di oggi

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che una serie di attacchi aerei israeliani sul territorio ha ucciso oggi almeno 33 persone, aggiornando il bilancio precedente di 21 vittime. L'esercito israeliano ha affermato di aver colpito decine di obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, mentre Israele e Hamas si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco di nove giorni mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

