Martedì 2 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ciclone SinnerRilancio MpsGps Von der LeyenIsraele GazaGlobal Sumud Flotilla
Acquista il giornale
Ultima oraHamas, 13 morti per malnutrizione in 24h tra cui 3 bambini
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Hamas, 13 morti per malnutrizione in 24h tra cui 3 bambini

Hamas, 13 morti per malnutrizione in 24h tra cui 3 bambini

Secondo il ministero della Sanità di Hamas, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi dovuti a fame e...

Secondo il ministero della Sanità di Hamas, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi dovuti a fame e...

Secondo il ministero della Sanità di Hamas, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi dovuti a fame e...

Secondo il ministero della Sanità di Hamas, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi dovuti a fame e malnutrizione, tra le vittime ci sono tre bambini. La nota pubblicata su Telegram afferma che con questi ultimi casi, il bilancio complessivo delle vittime per malnutrizione sale a 361, di cui 130 bambini. Le informazioni fornite da Hamas non sono verificabili autonomamente poiché il governo di Gerusalemme impedisce l'ingresso a Gaza dei giornalisti stranieri e israeliani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas