Haiti, rapiti una infermiera americana e suo figlio

Un'infermiera americana e suo figlio sono stati rapiti ad Haiti, sempre più in preda a violenze e criminalità. Lo riferisce la Cnn. Aliz Dorsainvil, moglie del direttore di una organizzazione umanitaria cristiana, El Roi Haiti, è stata portata via insieme al figlio giovedì mattina, mentre prestavano servizio nel campus di El Roi Haiti vicino alla capitale Port-au-Prince. Le autorità statunitensi sono a conoscenza dei rapimenti e stanno lavorando con le autorità haitiane e i partner interagenzia del governo degli Stati Uniti, secondo una dichiarazione rilasciata alla Cnn da un portavoce del Dipartimento di Stato. "Il Dipartimento di Stato americano e le nostre ambasciate e consolati all'estero non hanno priorità più alta della sicurezza e della protezione dei cittadini statunitensi all'estero", ha affermato il portavoce. Proprio ieri il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha parlato della creazione di una forza di pace multinazionale per Haiti, affermando che le bande armate controllano circa l'80% della capitale Port-au-Prince, dove i rapimenti a scopo di riscatto, le rapine a mano armata e i furti d'auto sono all'ordine del giorno.