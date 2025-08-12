Martedì 12 Agosto 2025

Griglia invertita? Andiamoci piano
12 ago 2025
Hacker rubano passaporti in alberghi, in vendita online

Migliaia di documenti di identità finiscono nel dark web

Migliaia di documenti di identità hackerati da alberghi italiani e messi in vendita nel dark web. E' quanto compiuto dal gruppo di cyber criminali 'Mydocs'. L'attività illecita - secondo quanto riferisce l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) - ha riguardato migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d'identità e altri documenti di riconoscimento utilizzati dai clienti al check-in. I blitz sono iniziati nel giugno scorso ma il gruppo di hacker durante l'ultimo fine settimana ha pubblicato nuovi post con i quali mette in vendita oltre 70 mila documenti 'esfiltrati' a quattro differenti strutture alberghiere.

© Riproduzione riservata