Haaretz, 'Hamas non ha ratificato accordo, slitta la tregua'

Una fonte israeliana ha riferito ad Haaretz che non ci sarà una tregua nella Striscia di Gaza fino a quando non verranno finalizzati i tempi per l'attuazione dell'accordo con Hamas. Il quotidiano israeliano cita inoltre una fonte politica israeliana la quale spiega che il ritardo nell'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco è dovuto al fatto che Hamas non ha ancora presentato l'elenco dei cittadini israeliani che intende rilasciare, né ha ratificato l'accordo raggiunto con il Qatar, che dovrebbe garantire che tutte le parti rispettino i termini concordati.