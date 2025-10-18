Guyana, Calabria, Campania prime in Ue per rischio povertà

Sabato 18 Ottobre 2025

Guyana francese, Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. E' quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat relativi al 2024. Dopo la Guyana francese (59,5%), la Calabria registra un tasso di vulnerabilità del 48,8%, seguita dalla città autonoma spagnola di Melilla (44,5%) e dalla Campania (43,5%). Il Mezzogiorno si conferma così tra le zone più fragili d'Europa: Calabria e Campania superano di oltre il doppio la media Ue del 21%; anche Sicilia (40,9%) e Puglia (37,7%) risultano ben oltre la soglia critica del 33%.

