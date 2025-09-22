Lunedì 22 Settembre 2025

Guterres, sovranità nazionale per palestinesi è un diritto
22 set 2025
Guterres, sovranità nazionale per palestinesi è un diritto

"Dobbiamo impegnarci nuovamente per la soluzione dei due Stati prima che sia troppo tardi. Una soluzione in cui due Stati indipendenti, contigui, democratici, vitali e sovrani - Israele e Palestina - siano reciprocamente riconosciuti e pienamente integrati nella comunità internazionale. Sia chiaro: la sovranità nazionale per i palestinesi è un diritto, non una ricompensa. E negarla sarebbe un regalo agli estremisti di tutto il mondo". Lo ha detto tra gli applausi il segretario generale Onu, Antonio Guterres, al summit in Assemblea Generale ospitato da Francia e Arabia Saudita, dopo aver condannato gli attacchi di Hamas.

