Guterres, 'Sconvolto per l'escalation senza precedenti a Gaza' Il Segretario Generale ONU Antonio Guterres esprime sorpresa per l'escalation di bombardamenti senza precedenti in Medio Oriente e ribadisce l'appello per un immediato cessate il fuoco umanitario. La popolazione di Gaza sta vivendo una catastrofe umanitaria.