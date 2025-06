Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres condanna "qualsiasi escalation militare in Medio Oriente" e si dice "particolarmente preoccupato per gli attacchi israeliani contro installazioni nucleari in Iran". Guterres ricorda "l'obbligo degli Stati membri delle Nazioni Unite ad agire in conformità con la Carta dell'Onu e i diritto internazionale".