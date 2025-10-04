Venerdì 3 Ottobre 2025

Guterres, incoraggiato da risposta di Hamas a piano Trump

Il segretario generale dell'Onu "accoglie con favore e si dice incoraggiato dal comunicato rilasciato da Hamas, che annuncia la propria disponibilità a liberare gli ostaggi e a impegnarsi sulla base della recente proposta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump". Antonio Guterres esorta inoltre "tutte le parti a cogliere l'opportunità per porre fine al tragico conflitto a Gaza" e ringrazia il Qatar e l'Egitto "per il loro prezioso lavoro di mediazione".

