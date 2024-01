Guterres, in tre mesi mai riuscito a parlare con Netanyahu

In oltre tre mesi di guerra il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres non è mai riuscito a parlare con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. A rivelarlo è stato lo stesso segretario generale a Davos, parlando con Al Jazeera: "L'ho chiamato diverse volte ma non mi ha mai richiamato", ha detto. Il portavoce Stephane Dujarric nelle ultime ore ha definito la relazione Onu-Israele "complessa e impegnativa", ma ha assicurato che l'organizzazione internazionale continua a dialogare con i funzionari israeliani per facilitare le operazioni di aiuto umanitario a Gaza.