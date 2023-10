Guterres in Sinai, 'Fare tutto per aiutare Gaza' Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato nel nord del Sinai per portare aiuti umanitari a Gaza. L'Onu si concentra sugli sforzi per fornire cibo, acqua, carburante e medicine alla popolazione. Un'operazione duratura per fornire aiuti fondamentali.