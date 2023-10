Guterres chiede accesso umanitario senza ostacoli a Gaza Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, chiede l'ingresso a Gaza di beni essenziali come carburante, cibo e acqua. Personale dell'ONU lavora 24/7 per sostenere la popolazione, 220.000 palestinesi si rifugiano in 92 strutture dell'Unrwa.