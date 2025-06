Guido Crosetto: Obiettivi di difesa Nato al 2035, piano in elaborazione

"Il tema sul tavolo dei leader a fine giugno sarà quello di un 3,5%" del Pil da destinare alla difesa e l'1,5% per capacità parallele, "da raggiungere in tempi che variano a seconda delle proposte: per qualcuno domani mattina, per qualcuno nel 2032, per qualcun altro nel 2035. Noi abbiamo sposato la tesi inglese di spostare al 2035 il raggiungimento degli obiettivi di capacità che vengono richiesti, vedremo cosa succederà alla discussione di fine giugno" all'Aja. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della ministeriale Difesa dell'Alleanza atlantica. Per centrare i nuovi obiettivi di capacità della Nato "parliamo di un aumento del personale, cosa già emersa anche nelle discussioni italiane e che quantificheremo nei prossimi mesi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della ministeriale Difesa dell'Alleanza Atlantica.

Il ministero "sta elaborando un piano per rispettare sia la nostra prima missione, che è quella della protezione dell'Italia, sia per rispettare le capacità che ci chiede la Nato, perché probabilmente servirà un cambio legislativo rispetto agli attuali contingenti previsti. Ma questo era già emerso nel nostro dibattito anche prima delle richieste della Nato", ha sottolineato.