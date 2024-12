Guido Crosetto inaugura il Villaggio Italia ad Abu Dhabi con l'Amerigo Vespucci

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inaugurato il Villaggio Italia di Abu Dhabi, l'expo permanente che accompagna il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci giunto ormai alla sua 31/ma tappa. "Siamo particolarmente legati agli Emirati Arabi - ha detto -, siamo stati tra i primi a portare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Noi siamo partiti dall'Italia portando una nave ospedale vicino al luogo in cui si combatteva la guerra e il primo grande alleato che abbiamo trovato nel fare questa cosa sono stati proprio gli Emirati Arabi che hanno mandato a bordo della nostra nave i loro medici e infermieri".

Il ministro ha ribadito l'impegno dell'Italia per trovare soluzioni di pace per i conflitti che stanno coinvolgendo la regione mediorientale e quella dell'Est Europa. "Lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto e lo facciamo in Libano - ha detto - lo facciamo anche quando è difficile farlo. E' stato difficile in Libano dire 'no' quando qualcuno ci ha detto di toglierci di mezzo qualche mese fa. Noi restiamo per garantire la pace e se adesso in Libano si è ritrovato una tregua è perché chi era in quel momento nella missione ha detto 'no noi rimaniamo qua' a difendere la pace, perché la pace si difende anche così. Siamo orgogliosi di farlo e siamo orgogliosi di farlo con gli amici e gli Emirati lo sono stati in questi anni e lo saranno nei prossimi".

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato anche la sottosegretaria agli Affari Esteri, Maria Tripodi, l'ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi, Lorenzo Fanara, il comandante in capo della squadra navale, l'ammiraglio Aurelio De Carolis, il comandante del Vespucci, il capitano di vascello Giuseppe Lai e l'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli.