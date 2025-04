Guerra commerciale: impatto dei dazi USA sull'economia italiana

"È stato ribadito che una 'guerra commerciale' non avvantaggerebbe nessuno, né l'Unione Europea né gli Stati Uniti. È emersa la necessità di affrontare il tema con determinazione e pragmatismo, perché ogni allarmismo rischia di causare danni ben maggiori di quelli strettamente connessi con i dazi". Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi al termine della riunione fra la premier Giorgia Meloni e i ministri "per un approfondimento sul tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti e le possibili implicazioni per l'economia italiana".