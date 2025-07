Gubitosa (M5s), per le regionali i nomi verranno dopo

"Al momento in realtà chi parla tanto di nomi, diciamolo chiaramente, sono i giornalisti, perché io posso confermare che il Movimento 5 Stelle, insieme agli altri partiti e alle liste civiche che stanno parlando di creare un formato serio per andare a queste regionali, non ne sta parlando. Si parla solo ed esclusivamente di temi per la Campania, quindi i nomi verranno dopo. Lo abbiamo già detto più di una volta. Capisco che alla stampa interessano i nomi, però in questo momento è presto per parlarne". Così il deputato del M5S, Michele Gubitosa, a margine del Revolution Camp in corso a Paestum.

"De Luca - ha affermato Gubitosa - è un membro del Pd e nel Pd la pensa come vuole. Poi c'è un tavolo in cui si parla di temi e poi si vedrà anche il nome. De Luca è libero di pensarla come vuole. Ovviamente credo che siamo di fronte ad attacchi interni riferiti al Pd. Noi in questo momento facciamo un passo di lato. Ci togliamo dai problemi che in questo momento il Pd sta affrontando internamente e pensiamo ai temi da portare in campagna elettorale e, se dovessimo vincere le elezioni, anche poi a un formato serio per poter governare. Quello che sta accadendo ora tra De Luca e il Pd è un qualcosa che noi rispettiamo".