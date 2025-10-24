Venerdì 24 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

24 ott 2025
Guasto al sistema informatico, Alaska Airlines sospende voli

Un incidente simile era accaduto tre mesi fa

La compagnia aerea americana Alaska Airlines ha annunciato la sospensione di tutti i voli negli Stati Uniti a causa di un problema al sistema informatico, tre mesi dopo un incidente simile. "Alaska Airlines sta riscontrando un'interruzione del sistema informatico che sta influenzando le sue operazioni. È in vigore un'interruzione temporanea dei voli", ha scritto la compagnia aerea con sede a Seattle, quinta compagnia aerea americana, in un messaggio pubblicato su X. L'interruzione riguarda anche la sua controllata Horizon Air. (ANSA-AFP).

