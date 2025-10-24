Guasto al sistema informatico, Alaska Airlines sospende voli

La compagnia aerea americana Alaska Airlines ha annunciato la sospensione di tutti i voli negli Stati Uniti a causa di un problema al sistema informatico, tre mesi dopo un incidente simile. "Alaska Airlines sta riscontrando un'interruzione del sistema informatico che sta influenzando le sue operazioni. È in vigore un'interruzione temporanea dei voli", ha scritto la compagnia aerea con sede a Seattle, quinta compagnia aerea americana, in un messaggio pubblicato su X. L'interruzione riguarda anche la sua controllata Horizon Air. (ANSA-AFP).