Guardian, sversata in mare acqua radioattiva da base nucleare Gb

Il Guardian, in un report esclusivo basato su documenti ufficiali, ha rivelato che dell'acqua radioattiva proveniente da una base che custodisce armi nucleari del Regno Unito sarebbe fuoriuscita in mare a causa dell'usura di alcune vecchie tubature. I documenti raccolti dalla Scottish Environment Protection Agency (Sepa), un organismo governativo di controllo dell'inquinamento, hanno rivelato che il materiale radioattivo è stato rilasciato nel Loch Long, un lago marino vicino a Glasgow, nella Scozia occidentale, perché la Royal Navy non è riuscita a controllare adeguatamente la rete delle sue 1.500 condutture idriche nella base.

Il deposito di armamenti di Coulport, sul Loch Long, è uno dei siti militari più sicuri e segreti del Regno Unito. Ospita la scorta di testate nucleari della Royal Navy per la sua flotta di quattro sottomarini Trident, che hanno base nelle vicinanze.

I documenti della Sepa mostrano che nel 2010 si era verificata una rottura di una tubatura a Coulport e altre due nel 2019. Una perdita nell'agosto 2019 ha rilasciato "notevoli quantità d'acqua" che hanno allagato un'area di lavorazione di armi nucleari, rimasta contaminata da bassi livelli di trizio. Poi l'acqua è passata attraverso uno scarico a cielo aperto che si è riversato nel Loch Long.