Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio NapoliMacchina di Santa RosaFunicolare LisbonaParata PechinoSinner Musetti
Acquista il giornale
Ultima oraGuardian, solo 1 detenuto palestinese su 4 è combattente
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Guardian, solo 1 detenuto palestinese su 4 è combattente

Guardian, solo 1 detenuto palestinese su 4 è combattente

Rapporto su dati classificati, 'civili maggioranza prigionieri'

Rapporto su dati classificati, 'civili maggioranza prigionieri'

Rapporto su dati classificati, 'civili maggioranza prigionieri'

Solo un detenuto su quattro di Gaza è stato identificato come combattente dall'intelligence militare israeliana e i civili costituiscono la stragrande maggioranza dei palestinesi detenuti "senza accusa né processo in carceri abusive". Lo scrive il Guardian, pubblicando un rapporto su dati classificati. Tra coloro che vengono incarcerati per lunghi periodi senza accusa né processo - si legge - "ci sono operatori sanitari, insegnanti, dipendenti pubblici, operatori dei media, scrittori, malati, disabili e bambini".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaGaza