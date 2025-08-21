Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
21 ago 2025
Guardian rivela dati Idf, 'a Gaza 83% di vittime civili'

Inchiesta di giornale con siti israeliani su morti fino a maggio

In base ai dati dell'esercito israeliano l'83% delle persone uccise a Gaza risultano essere civili. È quanto emerge da una inchiesta giornalistica condotta dal quotidiano britannico Guardian in collaborazione coi siti di news dello Stato ebraico +972 Magazine e Local Call, secondo cui a maggio l'Idf aveva elencato in un database 8.900 combattenti di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese come morti o "probabilmente morti" dall'inizio del conflitto. A quel tempo, in tutto 53.000 palestinesi erano stati uccisi dagli attacchi israeliani, stando alle autorità sanitarie di Gaza.

GazaHamas