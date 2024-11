Gualtieri,'da indagine non risultano cantieri Giubileo'

"Ho disposto una verifica approfondita su tutti gli interventi realizzati dalle ditte coinvolte nell'indagine in corso. Al momento non risultano interventi legati al Giubileo ma naturalmente la verifica è ancora in corso". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri commentando l'inchiesta sulla manutenzione stradale. "Stiamo seguendo con la massima attenzione le indagini in corso, con la piena collaborazione e con un sentimento di gratitudine per il prezioso lavoro svolto a tutela della legalità e anche di indignazione per la possibilità che delle irregolarità siano state commesse", ha detto il sindaco. "Questo non deve sporcare il lavoro straordinario e grandissimo che stiamo svolgendo - ha aggiunto - Vi terremo al corrente dei successivi sviluppi, anche quelli delle nostre autonome verifiche".