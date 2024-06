Gruppo Fs, ricavi operativi oltre i 4 miliardi nel trimestre

Ricavi operativi superiori ai 4 miliardi di euro nel primo trimestre dell'anno, con una crescita del 25% sullo stesso periodo 2023; investimenti tecnici oltre 3 miliardi (+49%) e 3.000 assunzioni. Sono i principali dati del bilancio del gruppo Fs dei primi tre mesi del 2024. L'Ebitda si incrementa di 63 milioni di euro, pari a +19% rispetto al primo trimestre 2023 per effetto, principalmente, della dinamica della crescita dei ricavi in tutte le componenti dei Business. "Il gruppo FS ha chiuso il primo trimestre 2024 con una performance positiva dei principali indicatori economico-finanziari" ha commentato l'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Luigi Ferraris. Hanno contribuito ai risultati il perfezionamento della vendita degli scali ferroviari dismessi di Milano Farini e San Cristoforo, per un valore di ricavi di 5.15 milioni ma segnano aumenti tutte le diverse aree di business. Migliora anche la posizione finanziaria netta che sale a 11,7 miliardi di euro.