Gruppo Fs: Azioni per Migliorare il Servizio Ferroviario e Ridurre i Disagi

"In riferimento agli accadimenti degli ultimi mesi, il Gruppo Fs è consapevole delle ricadute sui viaggiatori e a tutti loro rinnova le scuse. L'azienda, in costante e proficua collaborazione con il Mit (Ministero vigilante), sta attuando una serie di azioni volte a migliorare il servizio ferroviario. Queste misure si rendono necessarie a causa dell'elevato numero di cantieri attualmente attivi, che caratterizzano il piano di investimenti del Pnrr e il programma pluriennale di manutenzioni e di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. L'obiettivo è quello di limitare al massimo i disagi per i viaggiatori". Così Fs in una nota