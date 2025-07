Gruppi online di estrema destra, arrestato 21enne

Un 21enne bresciano è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Disposte dal pm di Brescia, Caty Bressanelli, 26 perquisizioni su tutto il territorio nazionale nei confronti di persone tutte sospettate di appartenere a gruppi virtuali di estrema destra con posizioni radicali neonaziste, suprematiste, xenofobe e antisemite. L'indagine effettuata dai Carabinieri dei Ros. L'indagine, condotta dai carabinieri del Ros di Brescia è stata avviata nel dicembre del 2023 e si è sviluppata attraverso il monitoraggio dei profili social Telegram e TikTok del ventunenne.

Si tratta di canali denominati White lives matter italia "intriso di contenuti espressivi di idee inneggianti alla classificazione della popolazione umana in razze e alla superiorità della razza bianca in termini discriminatori delle altre etnie/razze - scrivono gli inquirenti − Wannawaffen tm, con contenuti di propaganda di idee inneggianti al nazismo, all'accelerazionismo, alla classificazione della popolazione umana in razze, alla superiorità della razza bianca in termini denigratori e discriminatori delle altre etnie/razze/religioni e apologetici di azioni violente in danno di persone di colore, immigrati, persone di religione islamica e afferenti alla galassia LGBTQ". E poi ancora Sangue e suolo "al cui interno - sempre secondo chi indaga - sono pubblicati contenuti consistenti in chiare espressioni di idee di natura suprematista, neo-nazista, negazionista della Shoah, anti-semita e di apologia del fascismo" e Spirito fascista, "inneggiante al fascismo, al nazismo, alla superiorità di razza, all'anti-semitismo e a teorie negazioniste della Shoah, oltre a divulgazione di post di derisione politica, etnica e sociale".

Le investigazioni si sono quindi estese a questi canali social, consentendo di identificare ulteriori 29 membri, molti dei quali di età compresa tra 18 e 25 anni (cinque dei quali minorenni all'epoca dei fatti), residenti su tutto il territorio nazionale e sottoposti a indagine.