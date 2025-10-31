Grosso, 'pronto al confronto con tutti, anche con Meloni'

"Siamo disponibili con chiunque purché si apra il più ampio confronto, gli interlocutori sono tutti egualmente degni di essere coinvolti, auspico un confronto con tutti, anche con la premier Meloni e l'esecutivo". Così Enrico Grosso, presidente onorario del Comitato a difesa della Costituzione per il 'No' al referendum sulla giustizia, durante la presentazione dello stesso Comitato nella sede dell'Anm im Cassazione, a Roma. "Bisognerebbe però cominciare a far sì che del dibattito sulle riforme si riappropriassero i cittadini", ha aggiunto.