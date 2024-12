Grossi (Aiea), a Zaporizhzhia la situazione resta fragilissima

"La situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane fragile, anzi fragilissima. E' l'impianto nucleare più grande d'Europa e in zona di guerra attiva per questo non si può mai dire che la situazione sia stabilizzata fino a che, non dico si arrivi alla pace, ma ad una situazione più stabile". Lo ha dichiarato all'ANSA Rafael Grossi, direttore della Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) aL margine dell'annuale riunione degli ambasciatori alla Farnesina. Nella zona di Zaporizhzhia, ha aggiunto, "non abbiamo solamente attacchi ma anche interruzioni del servizio elettrico esterno che compromettono la funzione del raffreddamento dei reattori. Quindi la possibilità di un incidente nucleare con conseguenze radiologiche è sempre in agguato. Per questo l'Agenzia per l'energia atomica ha una presenza permanente e io sarò di nuovo lì nei prossimi mesi".