Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Greta Thunberg a Trump, 'tu hai problemi rabbia, dammi consigli'
7 ott 2025
Greta Thunberg a Trump, 'tu hai problemi rabbia, dammi consigli'

'Apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale'

'Apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale'

'Apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale'

"Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta le sue lusinganti opinioni sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale. Vorrei gentilmente ricevere i tuoi consigli su come sormontare questi cosiddetti 'problemi di gestione della rabbia' visto che - in base alla tua esperienza impressionante - sembra che ne soffri anche tu": così l'attivista svedese Greta Thunberg risponde sul suo profilo Instagram al presidente americano che ieri ha affermato che la svedese ha un problema nella gestione della rabbia e dovrebbe consultare un medico.

© Riproduzione riservata