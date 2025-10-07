Greta Thunberg a Trump, 'tu hai problemi rabbia, dammi consigli'

"Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta le sue lusinganti opinioni sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale. Vorrei gentilmente ricevere i tuoi consigli su come sormontare questi cosiddetti 'problemi di gestione della rabbia' visto che - in base alla tua esperienza impressionante - sembra che ne soffri anche tu": così l'attivista svedese Greta Thunberg risponde sul suo profilo Instagram al presidente americano che ieri ha affermato che la svedese ha un problema nella gestione della rabbia e dovrebbe consultare un medico.