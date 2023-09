Greco attaccato per non allineamento, Schlein in mezzo Il Segretario del PD Elly Schlein condanna la mania di controllo di Giorgia Meloni, che si manifesta con l'occupazione della Rai, Inps, Inail e Centro Sperimentale di Cinematografia. Critica l'attacco delle destre al Direttore del Museo Egizio, che non è allineato alle posizioni del governo.