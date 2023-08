Grecia,aree bruciate da incendi supereranno 150mila ettari

Secondo il premier greco Kyriakos Mitsotakis le superfici bruciate dagli incendi scoppiati in Grecia quest'estate supereranno i 150mila ettari. Il premier è intervenuto nella discussione in Parlamento sull'emergenza degli incendi che hanno colpito il Paese: le fiamme continuano ad ardere nell'unità periferica dell'Evros, nella foresta di Dadiàs, per il tredicesimo giorno consecutivo. "La crisi climatica è qui" ha commentato il premier esprimendo il proprio sostegno a coloro che sono stati colpiti dall'emergenza. "Assicuro che lo Stato completerà rapidamente tutte le procedure di risarcimento e la riabilitazione delle aree colpite".