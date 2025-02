Grecia protesta contro Italia per vendita Piaggio Aerospace a Baykar

La Grecia sta preparando una protesta formale contro l'Italia, in cui contesta la cessione dell'azienda di produzione aeronautica Piaggio Aerospace alla turca Baykar, stando a quanto riportano fonti informate al quotidiano Kathimerini. Il governo greco sostiene che Roma ha aggirato i regolamenti europei, approvando la vendita di Piaggio Aerospace a Baykar - azienda di droni controllata dal genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan - senza informare i partner dell'Unione europea. Il regolamento UE 2019/452 richiede che gli investimenti esteri in società strategiche vengano notificati agli altri Stati membri. I funzionari ellenici insistono sul fatto che la cooperazione europea in materia di difesa deve essere trasparente, in particolare quando coinvolge la Turchia, membro della Nato impegnato in annose dispute nel Mediterraneo con la Grecia. La notizia arriva nello stesso periodo in cui Atene ha espresso la propria contrarietà alla possibile vendita ad Ankara di missili aria-aria Meteor, prodotti dal consorzio europeo Mbda, controllato dalla francese Airbus, dall'inglese Bae Systems e dall'italiana Leonardo. A margine del vertice informale dei leader Ue che si è tenuto martedì scorso a Bruxelles, il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha chiesto al presidente francese Emanuel Macron di essere aggiornato sui colloqui per la vendita. Nell'incontro, stando a quanto scrive Kathimerini, Macron ha confermato che i colloqui sono in corso con Ankara, e ha aggiunto che il Regno Unito dovrebbe avere un "ruolo chiave" nel processo di vendita.