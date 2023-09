Grecia: imprenditore Kasselakis nuovo presidente di Syriza

- ATENE, 25 SET - L'imprenditore ed ex trader di Goldman Sachs, Stefanos Kasselakis, è stato eletto presidente del partito di sinistra greco Syriza vincendo a sorpresa il ballottaggio dopo l'uscita di scena di Alexis Tsipras. Il 35enne uomo d'affari, che non ha mai ricoperto una carica politica e ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti, ha ottenuto il 56,69% dei voti espressi dai membri di Syriza per diventare presidente del primo partito di opposizione della Grecia.