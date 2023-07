Grecia, 'è l'ondata di caldo più lunga mai registrata'

L'attuale ondata di caldo in Grecia è "probabilmente" la più lunga mai registrata nella sua storia, ha detto sabato un funzionario dell'Osservatorio meteorologico nazionale. "Secondo i nostri dati, è probabile che sperimenteremo un'ondata di caldo di 16-17 giorni, mai accaduta prima nel nostro Paese", ha detto alla televisione Ert Kostas Lagouvardos, direttore della ricerca dell'Osservatorio. Per questo weekend in Grecia si attendono temperature fino a 45 gradi.