Grande successo a Taranto per il Tour Mediterraneo Vespucci con oltre 78.000 visitatori

Grande successo di pubblico per la settima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci. Sono oltre 78.000 le persone che a Taranto hanno visitato il Villaggio IN Italia', allestito presso il Castello Aragonese, e nave Amerigo Vespucci; 67.000 sono coloro che hanno avuto l'opportunità di salire a bordo della nave scuola della Marina Militare. Distribuito su una superficie di più di 4.000 metri quadri presso il Castello Aragonese, anche a Taranto il Villaggio IN Italia ha permesso ai visitatori di conoscere l'esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, nata da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato. La settima tappa del Tour Mediterraneo ha avuto una copertura informativa di oltre 1.100 pubblicazioni tra quotidiani, siti, tv, radio e agenzie nazionali e locali, 24 milioni di visualizzazioni sui canali social del Tour Vespucci, oltre 2 milioni di interazioni e la creazione di oltre 200.000 contenuti da parte degli utenti che, per commentare, hanno usato principalmente la parola 'onore'. "Un risultato di grande valore simbolico che nasce da un lavoro di squadra che ha visto le istituzioni e le organizzazioni coinvolte operare in modo sinergico ed in totale comunanza d'intenti - le parole del comandante interregionale Marittimo Sud, l'ammiraglio Vincenzo Montanaro -, a dimostrazione che nessun risultato è precluso quando vi è la volontà di raggiungerlo". "Nave Vespucci è sempre stata un'icona nazionale, lo era in particolare per noi italiani mentre, oggi, dopo questo Tour mondiale - ha detto l'ad di Difesa Servizi, Luca Andreoli - è diventata un fenomeno globale; un luogo fisico, ma anche piattaforma dove si parla, si discute e ci si confronta". "Il comitato dei Giochi del Mediterraneo è orgoglioso di essere stato main sponsor delle tappe di Brindisi e Taranto del Tour Mediterraneo Vespucci - ha concluso Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo -. La presenza nei nostri due mari di nave Amerigo Vespucci, la più bella nave del mondo, è una straordinaria occasione per celebrare i XX Giochi del Mediterraneo, a poco più di un anno dal loro svolgimento".