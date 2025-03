Grande manifestazione a Istanbul per sostenere il sindaco sospeso Ekrem Imamoglu

Una folla enorme sta partecipando a una manifestazione a Istanbul a sostegno di Ekrem Imamoglu, il sindaco sospeso dall'incarico dopo l'arresto per corruzione. Mentre non ci sono ancora dati forniti dal maggior partito di opposizione Chp che ha organizzato la dimostrazione, stime giornalistiche parlano di una partecipazione di almeno 200mila persone all'evento, in corso nel parco del quartiere di Maltepe, sulla sponda asiatica della città sul Bosforo.

"Questa nazione non si è mai piegata alle grandi potenze, si inchinerà ora a coloro che sono scappati dalle urne e hanno rubato la volontà nazionale?", ha scritto Imamoglu in una lettera dal carcere di Silivri, che è stata letta dal palco durante l'evento, trasmesso soltanto da alcuni canali televisivi vicini all'opposizione. Nonostante la grande partecipazione, le maggiori emittenti in Turchia non hanno riportato notizie di alcun tipo riguardo alla manifestazione e non la trasmettono.

I maggiori leader di opposizione sono presenti sul palco di Maltepe mentre anche la delegazione del Partito socialista europeo, che si è recata ieri a Istanbul per dare solidarietà a Imamoglu e di cui fa parte l'europarlamentare del Pd Dario Nardella, ha annunciato la sua partecipazione all'evento.