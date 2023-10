Governo vuole intimidire i giudici, l'affermazione di Anm

I cittadini italiani stanno assistendo da giorni a degli attacchi e delle reazioni scomposte da parte di esponenti del governo, che senza prendere in considerazione il merito della decisione di un giudice del Tribunale di Catania in materia di protezione internazionale, stanno investendo con grande risonanza mediatica e insistenza la persona, gli affetti e la vita del magistrato. Lo scopo che si sta cercando di raggiungere è evidente, ovvero quello di intimidire ogni giudice che dovesse assumere un'interpretazione non gradita o non allineata ad un certo indirizzo politico. Questo è quanto afferma l'Anm in un documento approvato a maggioranza al termine del direttivo dell'associazione.